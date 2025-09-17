كتب - يوسف محمد:

كشف إسلام الشحات وكيل حارس مرمى فريق بورتيمونينسي البرتغالي السابق حمزة علاء، كواليس فسخ تعاقد اللاعب مع ناديه البرتغالي، خلال الساعات الماضية.

وقال الشحات في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم فسخ التعاقد بالتراضي بين حمزة علاء وفريق بورتيمونينسي أول أمس الإثنين، بسبب عدم نجاح النادي في إخراج تصريح العمل للاعب".

وأضاف: "حمزة لديه عدد من العروض في الدوري المصري، بجانب امتلاكه عرضين من أندية خليجية، لكن لم نستقر بشكل نهائي على النادي الذي سينتقل له اللاعب في المستقبل".

واختتم الشحات تصريحاته: "نتظر الفترة المقبلة، لمناقشة كافة العروض المقدمة اللاعب، من الوارد أن يتم تقديم بعض العروض الأوروبية للاعب أيضًا".

ولم يستمر حمزة علاء كثيرا مع الفريق البرتغالي، حيث كان قد انتقل إلى فريق بورتيمونينسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن النادي الأهلي.

