" أسوأ بداية في التاريخ".. تصريحات قوية من ميدو بشأن نتائج الأهلي

كتب - محمد القرش:

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن نتائج النادي الأهلي المتراجعة في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأكد ميدو أن البداية المتعثرة للنادي الأهلي هذا الموسم تُعد المفاجأة الأكبر في الدوري حتى الآن، بعدما جمع الفريق 6 نقاط فقط من 5 مباريات خاضها.

وأضاف ميدو في تصريحات عبر قناة "النهار": "لو حد كان قال لجمهور الأهلي قبل بداية الموسم وبعد كل الصفقات اللي اتعملت إن الفريق هيبدأ بالشكل ده، كانوا هيقولوا إن ده مستحيل، لكن دي فعليًا أسوأ بداية للأهلي في تاريخه بالدوري".

وواصل: "تعثر الأهلي لا يعني انتهاء موسمه، موضحًا: “اللي يقول إن الأهلي خرج من المنافسة يبقى مش راجع تاريخ النادي نفس الكلام على الزمالك أو أي منافس تاني، محدش يقدر يقول إنه ضمن الدوري بدري".

واختتم ميدو: "الفارق بين الزمالك المتصدر والأهلي ليس كبيرا مع تبقي مباراة قمة بين الفريقين يوم 29 سبتمبر الجاري، والمنافسة ما زالت مفتوحة ومثيرة وهو ما يضفي قوة على الدوري".