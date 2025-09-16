غرفة عمليات وإشراف قضائي.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع الجمعية العمومية
تُعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم الجمعة المقبلة الموافق 19 سبتمبر، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي .
وأعلن الأهلي الترتيبات الخاصة لأعضاء الجمعية العمومية، والتي يتم العمل عليها قبل إقامة الجمعية العمومية.
- التصويت يبدأ من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء.
- كشوف بأسماء الأعضاء في أماكن بارزة للتعرف على رقم اللجنة.
- نقاط استعلام إضافية للتعرف على رقم اللجنة.
- مد العمل بإدارة الاشتراكات للسابعة مساءً بجميع الفروع.
- مرافقين لتوجيه الأعضاء إلى مقر اللجان.
- عملية التصويت تستغرق 5 دقائق تقريبا، ولا يلزم العضو البقاء لنهاية الاجتماع.
- إشراف قضائي كامل على عملية التصويت وفرز الأصوات.
- توفير جراجات الأوبرا والمعلمين والمحافظة بالمجان لخدمة الأعضاء.
- توزيع كتيب يتضمن تعديلات لائحة النادي بكافة الأفرع
- أوتوبيسات بالمجان لنقل الأعضاء من مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة لمقر النادي بالجزيرة.
-عربات جولف أمام البوابات لنقل الأعضاء إلى مقر اللجان.
-توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.
-المنافذ تعمل بكامل طاقاتها لخدمة الأعضاء على مدار اليوم.
-توفير أماكن جلوس جديدة وخدمات ترفيهية لصغار السن.
-توفير سيارة إسعاف وخدمات طبية على مدار اليوم.
-غرفة عمليات ومتابعة مستمرة لحل أي معوقات تواجه الأعضاء.
