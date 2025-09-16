تُعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوم الجمعة المقبلة الموافق 19 سبتمبر، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي .

وأعلن الأهلي الترتيبات الخاصة لأعضاء الجمعية العمومية، والتي يتم العمل عليها قبل إقامة الجمعية العمومية.

كل ما تريد معرفته عن اجتماع الجمعية العمومية

- التصويت يبدأ من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء.

- كشوف بأسماء الأعضاء في أماكن بارزة للتعرف على رقم اللجنة.

- نقاط استعلام إضافية للتعرف على رقم اللجنة.

- مد العمل بإدارة الاشتراكات للسابعة مساءً بجميع الفروع.

- مرافقين لتوجيه الأعضاء إلى مقر اللجان.

- عملية التصويت تستغرق 5 دقائق تقريبا، ولا يلزم العضو البقاء لنهاية الاجتماع.

- إشراف قضائي كامل على عملية التصويت وفرز الأصوات.

- توفير جراجات الأوبرا والمعلمين والمحافظة بالمجان لخدمة الأعضاء.

- توزيع كتيب يتضمن تعديلات لائحة النادي بكافة الأفرع

- أوتوبيسات بالمجان لنقل الأعضاء من مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة لمقر النادي بالجزيرة.

-عربات جولف أمام البوابات لنقل الأعضاء إلى مقر اللجان.

-توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

-المنافذ تعمل بكامل طاقاتها لخدمة الأعضاء على مدار اليوم.

-توفير أماكن جلوس جديدة وخدمات ترفيهية لصغار السن.

-توفير سيارة إسعاف وخدمات طبية على مدار اليوم.

-غرفة عمليات ومتابعة مستمرة لحل أي معوقات تواجه الأعضاء.