"إيقاف وغرامة".. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الزمالك والمصري

05:00 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السادسة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

عقوبات مباراة الزمالك والمصري:

إيقاف محمد السيد محمد هاشم، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق المصري قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع فريق الزمالك رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، بعد خوض 6 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل مباراة وخسر لقاء.

