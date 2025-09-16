مباريات الأمس
منتخب مصر يخسر من الفلبين 3\1 في كأس العالم للطائرة

03:09 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

منتخب مصر للكرة الطائرة

كتب- محمد خيري:

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة، أمام نظيره منتخب الفلبيني بنتيجة 3-1، في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة العالم للكرة الطائرة.

وحقق المنتخب الوطني، الفوز في الجولة الأولى من البطولة، على إيران بثلاثة أشواط مقابل شوط.

ولم يقدم المنتخب الوطني، المستوى المطلوب في مباراة اليوم، بينما استغل المنافس عامل الأرض والجمهور، ونجح في تحقيق الانتصار وتقديم عرض جيد.

وعوض منتخب الفلبين بفوزه اليوم على الفراعنة، هزيمته السابقة أمام تونس بثلاثية نظيفة.

وفي نفس المجموعة، نجح منتخب إيران في تحقيق الفوز على نظيره منتخب تونس، ليتساوى جميع المنتخبات في النقاط، برصيد ثلاث نقاط.

منتخب الطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة منتخب الفلبين كأس العالم للطائرة
