مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

1 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

أول رد من بيراميدز على حقيقة التعاقد مع أليو ديانج

12:48 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

أليو ديانج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب :محمد خيري:

كشف محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، حقيقة تفاوض النادي مع المالي أليو ديانج، لاعب فريق الأهلي، للتعاقد معه الموسم المقبل.

وينتهي عقد ديانج مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانا بنهاية الموسم.

وقال جدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "نحن لم نفكر في التعاقد مع أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، وكل ما يثار حول هذا ليس له أساس من الصحة".

وأكمل: "نحن مكتفون بكل اللاعبين الأجانب المتواجدين في الفريق، ونركز من أجل استمرار النجاحات وتحقيق البطولات".

وأضاف: "يورتشيتش مدرب الفريق مستمر حتى نهاية الموسم، وحتى إذا كان خسر المدرب في مباراة الأهلي فكان سيستمر أيضًا ولن يرحل".

واختتم تصريحاته: و"بالتأكيد نرغب في تحقيق الأفضل بالفترة المقبلة خاصةً في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، نطمح في تحقيق الانتصار على أهلي جدة بعد الفوز على أوكلاند سيتي".

اقرأ أيضا:

"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

أول رد من زوجة الراحل إبراهيم شيكا على أنباء زواجها من صديقه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أليو ديانج بيراميدز الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر