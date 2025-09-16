أول رد من بيراميدز على حقيقة التعاقد مع أليو ديانج

كتب :محمد خيري:

كشف محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، حقيقة تفاوض النادي مع المالي أليو ديانج، لاعب فريق الأهلي، للتعاقد معه الموسم المقبل.

وينتهي عقد ديانج مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانا بنهاية الموسم.

وقال جدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "نحن لم نفكر في التعاقد مع أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، وكل ما يثار حول هذا ليس له أساس من الصحة".

وأكمل: "نحن مكتفون بكل اللاعبين الأجانب المتواجدين في الفريق، ونركز من أجل استمرار النجاحات وتحقيق البطولات".

وأضاف: "يورتشيتش مدرب الفريق مستمر حتى نهاية الموسم، وحتى إذا كان خسر المدرب في مباراة الأهلي فكان سيستمر أيضًا ولن يرحل".

واختتم تصريحاته: و"بالتأكيد نرغب في تحقيق الأفضل بالفترة المقبلة خاصةً في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، نطمح في تحقيق الانتصار على أهلي جدة بعد الفوز على أوكلاند سيتي".

