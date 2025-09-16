مباريات الأمس
إعلان

"الجعان بس".. الغندور يثير الجدل بما فعله أسامة حسني مع النحاس ومدير الكرة

10:31 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    الأهلي وإنبي
    الأهلي وإنبي
    الأهلي وإنبي
    الأهلي ضد إنبي (1)
    الأهلي وإنبي
    الأهلي وإنبي
    الأهلي ضد إنبي (7)
    الأهلي ضد إنبي (6)
    الأهلي ضد إنبي (3)
    الأهلي وإنبي (6) (1)
    الأهلي وإنبي (5) (1)
    الأهلي وإنبي (8) (1)
    الأهلي وإنبي (3) (1)
    الأهلي وإنبي (2) (1)
    الأهلي وإنبي (2)
    الأهلي وإنبي (11) (1)
كتب- محمد خيري:

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الجدل، برسالة أسامة حسني نجم الأهلي السابق، ومقدم البرنامج الرئيسي في قناة النادي، للجهاز الفني.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كابتن أسامة حسني يرسل رسالة إلى الكابتن عماد النحاس و الكابتن وليد صلاح الدين الفترة القادمة اللاعب اللي عايز واللاعب الجعان هو اللي يكون موجود في الملعب".

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء أول أمس الأحد، بنتيجة 1-1 ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تجميد كل المستحقات المالية للاعبين لحين تحسين النتائج والعودة للانتصارات بما يرضي طموح الجماهير.

ويعاني النادي الأهلي، من نزيف النقاط في بطولة الدوري المصري، حيث لم يفز إلا في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات شارك فيها، وكانت أمام فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

اقرأ أيضا:

"القلق من التمرد".. متى تنتهي الأزمة المالية في الزمالك؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي أخبار الزمالك الغندور أسامة حسني عماد النحاس وليد صلاح الدين
