تصرف غير متوقع من محمود الخطيب في مران الأهلي بعد التعادل مع إنبي

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض ومسؤولي النادي أيضًا، بشأن بطولة الدوري المصري والفريق المتوقع تتويجه بلقب البطولة، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على موقع "X" اليوم الإثنين: "الدوري العام 38 أسبوع، مضى منهم خمس أسابيع، فلا يمكن أن يتم معرفة من هو بطل الدوري العام قبل الربع الثالث من الدور الثاني للبطولة".

وأضاف: " فلا داعي لتخدير الجماهير ولا اللاعبين ولسه المشوار طويل".

ترتيب الزمالك في الدوري

وجاءت رسالة عباس إلى الجماهير والمسؤولين، في ظل احتلال الفارس الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بالإضافة إلى تراجع نتائج الغريم التقليدي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بالدوري.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد وقع في فخ التعادل أمس أمام نظيره إنبي، بنتيجة هدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

اقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من الخطيب بعد تعادل الأهلي وإنبي

"هل كفنته حتى لا تراه أسرته"؟.. محامي زوجة إبراهيم شيكا يرد على اتهامات والدته