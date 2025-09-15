مباريات الأمس
4 مرشحين.. اجتماع عاجل في الأهلي بشأن المدرب بعد التعادل مع إنبي

12:04 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب - مراسل مصراوي:

يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل بسبب النتائج السيئة.

وقال مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن هناك اجتماع اليوم الإثنين بين لجنة التخطيط ومحمد يوسف ووليد صلاح، حيث يحضر محمود الخطيب عبر الزوم.

وأوضح المصدر أن الاجتماع سيشهد مناقشة ملف المدرب الجديد، حيث طُرح 4 أسماء على الطاولة بينهم المدرب السويسري فيشر، لكن لا توجد أي مفاوضات متقدمة مع أي منهم حتى الآن.

وكان الأهلي أعلن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة، وعماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني.

يُذكر أن المارد الأحمر سقط في فخ التعادل مع نظيره إنبي أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي عماد النحاس محمود الخطيب مدرب الأهلي فيشر مدرب الأهلي الجديد أخبار الأهلي
