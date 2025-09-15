"مفيش عروض".. جون إدوارد يتراجع عن قراره ويعيد مهاجم الزمالك

كتب- محمد خيري:

اقترب الفلسطيني عمر فرج، من العودة للتدريبات الجماعية، لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل خوضه تدريبات فردية في الفترة الماضية.

وعاد عمر فرج للزمالك مرة أخرى، بعد انتهاء إعارته مع فريق ديجرفورس السويدي، ولكنه لم يشارك مع الفريق الأبيض في فترة الإعداد قبل بداية الموسم.

وقام نادي الزمالك بقيد عمر فرج، في سجلاته باتحاد الكرة، من أجل حفظ حقوقه، خاصة وأنه ملزم بسداد مبلغ مليون دولار لفريقه الأصلي قيمة شرائه الموسم الماضي.

وخرج عمر فرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة يانيك فيريرا، خلال الفترة الماضية، في ظل عدم تواجده من البداية، وخاض تدريبات فردية.

وطالب جون إدوارد المدير الفني للفريق الأبيض من اللاعب، البحث عن عرض خارجي للانتقال إليه، ولكن حتى الآن لم يتوفر هذا الأمر، لذلك تقرر عودته للتدريبات الجماعية لحين حسم موقفه سواء بالمشاركة في التدريبات أو الرحيل.