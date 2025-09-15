القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن اتخاذهم قراراً صارمًا ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد التعادل مع إنبي.

نتيجة مباراة إنبي والأهلي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع مستضيفه إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

عقوبة لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام إنبي

وأوضح المصدر المسؤول ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، عقب المباراة أنه تم توقيع عقوبة مالية على اللاعبين بخصم مبلغ من راتبهم.

ترتيب الأهلي في الدوري

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 6 بعد التعادل مع إنيب ليحتل المركز الخامس عشر بواقع فوز و 3 تعادلات وخسارة.

