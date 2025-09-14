أول تعليق من عماد النحاس بعد تعادل الأهلي مع إنبي في الدوري

كتب - يوسف محمد:

علق عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي، على تعادل فريقه اليوم أمام إنبي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تصريحات عماد النحاس

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "في المواقف اللي زي دي، بكون مش عارف ابتدي منين، أقدر أهمية المرحلة الحالية، كنا نسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، قدمنا شوط أول جيد".

وأضاف مدرب الأهلي: "هناك لعبة لصالحنا تشبه ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا بشكل كبير، لكن لم يحتسب أي شئ فيها، على الرغم من احتسابه كرة إنبي مباشرة".

وتابع: "بعد إحراز إنبي هدف التعادل في مرمانا، كان هناك توتر بعض الشئ، ولم نستفد من التغييرات بشكل جيد، وكان عندنا تسرع وفقدنا التركيز بدرجة كبيرة".

واختتم: "لم أجازف بإشراك زيزو في مباراة اليوم، كنت أجهز طاهر لكي يشارك بديلا لزيزو، لكن زيزو أكد على جاهزيته بنسبة 100%".

