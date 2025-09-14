مباريات الأمس
"السر فى الجماهير".. تعليق قوي من فاروق جعفر بعد فوز الزمالك على المصري

03:31 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تُعبر عن نفسها في كل وقت وكل مكان، مشددا على أنهم يساندوا اللاعبين في الفوز والخسارة.

قال جعفر في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "فوز الزمالك على المصري جاء بعد أداء مُقنع والخطوط كانت قريبة من بعض، وجميع اللاعبين كانوا في مستواهم ولذلك الأداء كان جيد للغاية وسجلنا ثلاثة أهداف".

وأضاف: "الضغط والكثافة العددية أهم ما يميز الزمالك أمام المصري، وهناك انسجام بين عمر جابر وخوان بيزيرا في الجبهة اليمنى، وبنتايج يحتاج المساندة في جبهته لكي ينطلق ويقوم بأدواره الهجومية".

وأكمل فاروق جعفر، أن البلجيكي فيريرا بدأ يتعرف على لاعبي الفريق الأبيض بشكل جيد وبدأ يعمل على نقاط القوة والضعف.

وتابع: " مباراة الزمالك والمصري الأفضل في الدوري هذا الموسم حتى الآن، وخط الوسط بالفريق الأبيض تفوق على المصري والزمالك قدم أفضل مباراة له حتى الآن في الدوري".

واختتم تصريحاته: "عُدي الدباغ قدم مباراة مميزة أمام المصري وهدفه أمام المصري يمنحه الثقة خلال الفترة المقبلة، وأهم ما يميزه لعبه بروح قتالية وخلقه لمساحات خلف المدافعين".

الزمالك فاروق جعفر جماهير الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك
