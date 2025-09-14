مباريات الأمس
"ربنا يهديه ويبعدهم عنه".. ميدو يوجه رسالة نارية حول خوان بيزيرا

12:59 م الأحد 14 سبتمبر 2025
background

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية حول ، البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأبيض، بعد تألقه خلال المباريات الماضية.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بيزيرا كشف كل لاعبي الدوري المصري كشف كل اجنحة الدوري وكشف كل المدافعين".

وأكمل: "ربنا يهديه ويبعد عنه الإصابات ويبعد عنه اللي مبيحلاش في عينيهم حد إلا اللي من ريحة الزمالك".

وانضم خوان بيزيرا لصفوف فريق الزمالك، مطلع الموسم الحالي، قادما من الدوري الأوكراني بعقد لمدة 4 سنوات.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك خوان بيزيرا نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك ميدو
