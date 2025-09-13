مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

نبيل الكوكي: مبروك الزمالك ولدينا ضربة جزاء واضحة

11:09 م السبت 13 سبتمبر 2025

الكابتن نبيل الكوكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قدم الكابتن نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، التهنئة لنادي الزمالك، اليوم السبت، عقب خسارة فريقه أمام الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري.

وأشار نبيل الكوكي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن فريقه لديه ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول لصالح صلاح محسن، رافضًا تحميل نتيجة المباراة لمدافع الفريق محمد هاشم - المتسبب في ضربة جزاء والحاصل على كارت أحمر بالشوط الثاني - قائلا:"ليس من العدل تحميل نتيجة المباراة لهاشم بمفرده".

وأرجع عدم مشاركته المدافع الدولي خالد صبحي بالمباراة إلى أنه لعب مبارتين متتاليتين مع منتخب مصر في أقل من 9 أيام وكان يحتاج إلى الراحة.

وأكد على أن الفريق سيعمل جاهدًا على العودة إلى القمة والانتصارات لتحقيق طموحات جماهير النادي المصري الوفية العظيمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نبيل الكوكي النادي المصري الزمالك مباراة الزمالك والمصري جماهير النادي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد ساعات من انطلاقها.. إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام