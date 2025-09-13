نبيل الكوكي: مبروك الزمالك ولدينا ضربة جزاء واضحة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قدم الكابتن نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، التهنئة لنادي الزمالك، اليوم السبت، عقب خسارة فريقه أمام الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري.

وأشار نبيل الكوكي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن فريقه لديه ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول لصالح صلاح محسن، رافضًا تحميل نتيجة المباراة لمدافع الفريق محمد هاشم - المتسبب في ضربة جزاء والحاصل على كارت أحمر بالشوط الثاني - قائلا:"ليس من العدل تحميل نتيجة المباراة لهاشم بمفرده".

وأرجع عدم مشاركته المدافع الدولي خالد صبحي بالمباراة إلى أنه لعب مبارتين متتاليتين مع منتخب مصر في أقل من 9 أيام وكان يحتاج إلى الراحة.

وأكد على أن الفريق سيعمل جاهدًا على العودة إلى القمة والانتصارات لتحقيق طموحات جماهير النادي المصري الوفية العظيمة.