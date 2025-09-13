مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

3 0
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 0
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00

فياريال

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يعزز تقدمه بهدف عمر جابر في شباك المصري (فيديو)

09:45 م السبت 13 سبتمبر 2025

احتفال لاعبي الزمالك بهدف عمر جابر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني خلال مباراته أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من خوان بيزيرا الذي راوغ مدافع المصري بمهارة، قبل أن يمرر الكرة إلى عمر جابر داخل منطقة الجزاء، ليسددها بوجه القدم الخارجي في الشباك، معلناً عن الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وكان الزمالك افتتح التسجيل في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق الفلسطيني عدي الدباغ.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك عمر جابر مباراة الزمالك هدف عمر جابر الزمالك والمصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام