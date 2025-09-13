الزمالك يعزز تقدمه بهدف عمر جابر في شباك المصري (فيديو)

كتب - نهى خورشيد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني خلال مباراته أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من خوان بيزيرا الذي راوغ مدافع المصري بمهارة، قبل أن يمرر الكرة إلى عمر جابر داخل منطقة الجزاء، ليسددها بوجه القدم الخارجي في الشباك، معلناً عن الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وكان الزمالك افتتح التسجيل في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق الفلسطيني عدي الدباغ.