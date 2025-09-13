مباريات الأمس
21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز

09:11 م السبت 13 سبتمبر 2025

شعار الأهلي

background

كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة، عماد النحاس، على القائمة النهائية لمباراة إنبي بالدوري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد محمد الشناوي وإمام عاشور وزيزو، بجانب محمد علي بن رمضان ومحمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد سيحا - مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - مروان عطية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد مصطفى زيزو - أليو ديانج - محمود تريزيجيه - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: نيتس جراديشار - محمد شريف.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي قائمة الأهلي إمام عاشور الشناوي شوبير زيزو تريزيجيه
