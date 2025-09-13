هدف عدي الدباغ الأول للزمالك في شباك المصري البورسعيدي (فيديو)

كتب - نهى خورشيد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل الهدف الأول في شباك المصري، خلال المواجهة المقامة بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد سلسلة من التمريرات بدأت عند أدم كايد الذي مرر الكرة إلى ناصر ماهر، قبل أن يرسل عرضية اصطدمت بقدم مدافع المصري مخلوف ثم بالقائم، لتتهادى على خط المرمى ويكملها عدي الدباغ بسهولة داخل الشباك.

وبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيلة الآتية..

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أدم كايد - خوان ألفينا.

خط الهجوم : عدى الدباغ.