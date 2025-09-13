أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريق الرسمي لمواجهة الزمالك ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب"، في إطار منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري.

ويدخل المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع : كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم وعمرو سعداوي.

خط الوسط : محمد مخلوف، محمود حمادة وأحمد علي عامر .

خط الهجوم : منذر طمين - صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم.

وعلى مقاعد بدلاء المصري يتواجد، كلا من: "محمود حمدي، أحمد أيمن منصور، أحمد عيد، خالد صبحي، حسن علي، أحمد القرموطي، حسين فيصل، الساعي وموجيشا".

ويحتل المصري البورسعيدي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

أقرأ أيضًا:

"واد لعيب".. ماذا قال عادل إمام وسعيد صالح عن محمود الخطيب كلاعب؟

"حقي هيرجع".. أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد حبس مروة يسري "بنت مبارك المزعومة"