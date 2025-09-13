شيكو بانزا يثير الجدل مجددًا.. أزمتان في أقل من 40 يومًا داخل الزمالك

كتبت-هند عواد:

أثار الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، الجدل بعد ثاني أزماته مع الفريق الأبيض خلال آخر 36 يومًا، وذلك منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء يوم 13 يوليو الماضي.

الأزمة الأولى للأنجولي مع الزمالك

في أول مباراة للزمالك بالدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا، نشبت أولى أزمات شيكو بانزا، عندما اعترض على استبداله في اللقاء، ورفض مصافحة زملائه بعد خروجه من الملعب.

وقرر بدر الناصر محمد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، توقيع عقوبة على شيكو بانزا، بسبب تصرفه، وفقًا للوائح الداخلية للفريق.

الأزمة الثانية لشيكو بانزا

قرر يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، استبعاد شيكو بانزا من قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر داخل الزمالك لمصراوي إن شيكو بانزا تأخر في العودة إلى القاهرة من إجازته بسبب ظروف عائلية، وبالتالي لم ينتظم في مران الفريق في الموعد المحدد، فتم تطبيق اللائحة عليه.اقرأ أيضًا:

