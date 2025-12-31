آخرهم زيزو.. 6 لاعبين في صفوف الأهلي من أصول زملكاوية

6 لاعبين في صفوق بيراميدز من أصول زملكاوية.. من هم؟

تضم قائمة النادي الأهلي في موسم 2025–2026، مجموعة من اللاعبين الذين لهم صلة سابقة بالنادي الغريم التقليدي، الزمالك، سواء عبر الانتقالات المباشرة أو عبر مسيرتهم الاحترافية السابقة.

ووصل عدد اللاعبين المتواجدين داخل صفوف النادي الأهلي حاليا وكانوا ينتمون مؤخرا للزمالك الي 6 لاعبين، نسردهم في السطور التالية.

قائمة اللاعبين وأصلهم الزملكاوي

1) أحمد سيد “زيزو”

انتقل للأهلي في 2025 قادمًا من الزمالك مباشرة بعد انتهاء عقده.

يعد أحد أبرز انتقالات الموسم، خاصة كونه انتقل من الغريم التقليدي مباشرة.

2) أحمد رضا هاشم

لاعب وسط كان ناشئًا في صفوف الزمالك قبل أن ينتقل لأندية أخرى ثم ينضم إلى الأهلي في يناير 2025.

3) ياسين مرعي

بدأ مشواره الاحترافي في أندية أخرى لكنه كان ضمن ناشئي الزمالك قبل احترافه، ثم انضم للأهلي في موسم 2025–2026.

4) أشرف بن شرقي

من أبرز لاعبي الزمالك سابقًا، قبل أن ينتقل للأهلي بعد فترات احتراف خارج مصر.

5) إمام عاشور

لعب للزمالك في بداية مسيرته قبل أن ينتقل لفرق أخرى ثم ينضم إلى الأهلي.

6) ياسر إبراهيم

رغم أنه ليس ناشئًا للزمالك، إلا أنه لعب للفريق الأبيض في موسم 2013–2015 قبل أن ينضم للأهلي في 2019.