هل يفسخ عقده؟.. ماذا يفعل بيراميدز مع رمضان صبحي بعد حبسه وفقا للائحة

كتب : محمد خيري

09:25 ص 31/12/2025
أكد مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز دعم النادي الكامل للاعب رمضان صبحي، عقب الحكم الصادر ضده، مشددًا على الوقوف بجانبه في هذه المرحلة الصعبة، والسير في جميع الإجراءات القانونية المتاحة، وعلى رأسها الطعن على الحكم من خلال الاستئناف.

وأوضح المصدر أن الحديث عن فسخ عقد اللاعب في الوقت الحالي غير مطروح تمامًا، مؤكدًا أن النادي لا ينظر إلى أي بنود لائحية حتى وإن كانت تسمح بذلك، نظرًا لأن الموقف يحمل أبعادًا إنسانية قبل أي اعتبارات أخرى.

وأضاف أن إدارة بيراميدز تتمنى تجاوز رمضان صبحي لهذه المحنة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن النادي سيظل داعمًا له حتى يتخطى الأزمة، مع الدعوة إلى مراعاة البعد الإنساني من الجميع.

وكانت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، قد قضت أمس الثلاثاء بحبس اللاعب رمضان صبحي لمدة عام مع الشغل، على خلفية اتهامه بتزوير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز رمضان صبحي حبس رمضان صبحي نادي بيراميدز

