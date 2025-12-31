6 لاعبين في صفوق بيراميدز من أصول زملكاوية.. من هم؟

آخرهم زيزو.. 6 لاعبين في صفوف الأهلي من أصول زملكاوية

كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد قائمة نادي بيراميدز المصري لموسم 2025‑2026 وجود عدد من اللاعبين الذين كانت لهم مسيرة سابقة مع نادي الزمالك، سواء كناشئين أو محترفين.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، قائمة اللاعبين اللذين ينتمون للزمالك سابقا ويتواجدون في صفوف بيراميدز كالتالي:

أبرز اللاعبين المرتبطين بالزمالك

1. أحمد الشناوي

حارس المرمى الأساسي لفريق بيراميدز، لعب لفترة طويلة مع الزمالك ليصل في النهاية إلى صفوف بيراميدز.

2. مصطفى فتحي

جناح مهاجم بدأ مسيرته في صفوف الزمالك بين 2013 و2022، ثم انتقل لاحقًا لأندية أخرى قبل استقراره في بيراميدز.

3. يوسف إبراهيم “أوباما”

من ناشئي الزمالك، بدأ مسيرته الاحترافية في الأبيض قبل انتقاله لبيراميدز.

4. علي جبر

مدافع مخضرم، لعب في الزمالك لفترة طويلة وتوج معه بعدة بطولات قبل انضمامه لبيراميدز.

5. محمود دونجا

لاعب وسط دفاعي لعب لفترة طويلة مع الزمالك قبل الانتقال لأندية أخرى ثم بيراميدز.