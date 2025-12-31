مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

6 لاعبين في صفوق بيراميدز من أصول زملكاوية.. من هم؟

كتب : مصراوي

05:43 ص 31/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    دونجا لاعب الزمالك من مباراة الجونة
  • عرض 4 صورة
    أحمد الشناوي
  • عرض 4 صورة
    علي جبر مع الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد قائمة نادي بيراميدز المصري لموسم 2025‑2026 وجود عدد من اللاعبين الذين كانت لهم مسيرة سابقة مع نادي الزمالك، سواء كناشئين أو محترفين.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، قائمة اللاعبين اللذين ينتمون للزمالك سابقا ويتواجدون في صفوف بيراميدز كالتالي:

أبرز اللاعبين المرتبطين بالزمالك

1. أحمد الشناوي

حارس المرمى الأساسي لفريق بيراميدز، لعب لفترة طويلة مع الزمالك ليصل في النهاية إلى صفوف بيراميدز.

2. مصطفى فتحي

جناح مهاجم بدأ مسيرته في صفوف الزمالك بين 2013 و2022، ثم انتقل لاحقًا لأندية أخرى قبل استقراره في بيراميدز.

3. يوسف إبراهيم “أوباما”

من ناشئي الزمالك، بدأ مسيرته الاحترافية في الأبيض قبل انتقاله لبيراميدز.

4. علي جبر

مدافع مخضرم، لعب في الزمالك لفترة طويلة وتوج معه بعدة بطولات قبل انضمامه لبيراميدز.

5. محمود دونجا

لاعب وسط دفاعي لعب لفترة طويلة مع الزمالك قبل الانتقال لأندية أخرى ثم بيراميدز.

الزمالك بيراميدز لاعبين ذهبوا من الزمالك إلى بيراميدز

