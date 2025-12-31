6 لاعبين في صفوق بيراميدز من أصول زملكاوية.. من هم؟

توصلت إدارة نادي بيراميدز إلى اتفاق مع مسؤولي نادي بتروجت، لضم اللاعب الفلسطيني الدولي حامد حمدان، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة أن حمدان بات قريبًا من ارتداء قميص بيراميدز، بعدما حصل النادي على الموافقة النهائية من إدارة بتروجت لإتمام الصفقة، في ظل تراجع الزمالك عن الصفقة بسبب الأزمة المالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن اللاعب سينتظم في صفوف بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب إنهاء إجراءات الاستغناء الرسمي من جانب النادي البترولي.

يُذكر أن حامد حمدان كان ضمن اهتمامات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة بتروجت تمسكت باستمراره ورفضت رحيله آنذاك، مفضلة تأجيل الأمر حتى فترة الانتقالات الشتوية.