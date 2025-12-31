مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

إعلان

لماذا تراجع الزمالك؟.. التفاصيل كاملة حول ارتداء حامد حمدان تيشرت بيراميدز

كتب : محمد خيري

08:29 ص 31/12/2025
توصلت إدارة نادي بيراميدز إلى اتفاق مع مسؤولي نادي بتروجت، لضم اللاعب الفلسطيني الدولي حامد حمدان، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة أن حمدان بات قريبًا من ارتداء قميص بيراميدز، بعدما حصل النادي على الموافقة النهائية من إدارة بتروجت لإتمام الصفقة، في ظل تراجع الزمالك عن الصفقة بسبب الأزمة المالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن اللاعب سينتظم في صفوف بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب إنهاء إجراءات الاستغناء الرسمي من جانب النادي البترولي.

يُذكر أن حامد حمدان كان ضمن اهتمامات نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة بتروجت تمسكت باستمراره ورفضت رحيله آنذاك، مفضلة تأجيل الأمر حتى فترة الانتقالات الشتوية.

حامد حمدان الزمالك بيراميدز أخبار الزمالك بتروجيت صفقة حامد حمدان

