موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

6 لاعبين في صفوق بيراميدز من أصول زملكاوية.. من هم؟

يلاقي نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس الموافق 1 يناير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد برج العرب.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يدخل فريق الاتحاد السكندري المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"