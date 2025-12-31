مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:26 ص 31/12/2025
يلاقي نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس الموافق 1 يناير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على استاد برج العرب.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يدخل فريق الاتحاد السكندري المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك والاتحاد الزمالك كأس عاصمة مصر موعد مباراة الزمالك

