انتقد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق، قرار محمود الخطيب بعد الترشح لرئاسة مجلس إدارة القلعة الحمراء بالدورة الانتخابية المقبلة وكذلك تصريحات حسام غالي عن رغبته في الترشح لرئاسة النادي.

وكتب محسن صالح عبر حسابه بمنصة إكس يوم أمس الجمعة:"تصريحان كلاهما في توقيت خاطئ .. تصريح ك/ الخطيب بالابتعاد للعلاج وعدم الترشح في الانتخابات القادمة وتصريح ك/ حسام غالي بالترشح رئيسا للأهلي".

وأتم رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق تدوينته بـ:"أقول للخطيب سافر بالسلامة للعلاج ودير المنظومة كونفرنس كول والدورة الجاية تعاقد مع مدير رياضي أجنبي محترف، لحسام أقول اطلع السلم تاتا.تاتا".

وكان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قد نشر أمس الجمعة نص بيان محمود الخطيب الذي أعلن خلاله القرار بعدم الترشح بالدورة الانتخابية المقبلة، للاطلاع عليه كاملاً.. اضغط هنا





حسام غالي يعلن رغبته في رئاسة الأهلي

غالي قال في تصريحات خلال حلوله ضيفًا ببودكاست "G.Talks" مساء الأربعاء الماضي: "أنا عندي الرغبة أبقى رئيس الأهلي في يوم من الأيام، ولكن ده طبعا يتطلب شروط ولكن البعض يحاول تشويه صورتي لأن الجمهور شايف إني ممكن أبقى رئيس النادي الأهلي، أو يخلوا الانطباع اللي متاخد عني غلط".



وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي: "حاليًا مش قادر أمسك سيف ودرع وأدخل المعركة دي بعد ما شوفت وحاشة الموضوع وضخامة الموقف وتكالب بني آدمين كتير وصراعات كبيرة أوي إن هي تبقى في الحتة دي وعندها تطلعات أو عندها غرض تدي للشخص اللي الجمهور شايف أنه ممكن يبقى رئيس النادي ويحقق طموحاتهم، تديله بالكتف أو بخنجر".

وأتم نجم فريق الأهلي لكرة القدم السابق تصريحاته بقوله: "إذا توليت رئاسة النادي الأهلي يومًا ما، أول قرار سأتخذه هو اختيار من يمتلكون شخصية الأهلي الحقيقية؛ ولديهم روح الانتماء، إنكار الذات، الطموح، والرغبة في العمل الجماعي".

موعد انتخابات النادي الأهلي

ولم يتم الإعلان بشكل نهائي عن موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي ولكن من المتوقع أن تقام خلال شهر نوفمبر المقبل 2025.

رئاسة محمود الخطيب للأهلي

محمود الخطيب سبق وفاز برئاسة مجلس إدارة النادي في ديسمبر 2017 على حساب محمود طاهر.



