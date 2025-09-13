"ياريت ما يبقاش في تقطيع".. ميدو يدعم قرار الخطيب

كتبت - هند عواد:

دافع أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بعد قراره بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

وأعلن محمود الخطيب في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عدم الترشح للانتخابات المقبلة، ويمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "بدري أوي إن أي حد يقدر يتوقع المشهد في الأهلي، ولكن أكيد أبسط حاجة نعملها إننا نحترم خصوصية كابتن الخطيب".

وأضاف: "الراجل بيقول أنا ماشي لأني مريض، والأطباء نصحوني أبعد، ياريت ما يبقاش في تقطيع دلوقتي وكلام مالوش لازمة".

واختتم ميدو: "احترموا عائلة الراجل مرة تانية، مهما اختلفنا معاه يستحق الاحترام.. ما تخلوش الكورة تخسرنا أهم حاجة.. إنسانيتنا".

