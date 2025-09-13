مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"ياريت ما يبقاش في تقطيع".. ميدو يدعم قرار الخطيب

11:47 ص السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 9 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 9 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 9 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 9 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 9 صورة
    الخطيب يحضر مران الأهلي 1
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب من مران الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب في صلاة الجنازة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - هند عواد:

دافع أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بعد قراره بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

وأعلن محمود الخطيب في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عدم الترشح للانتخابات المقبلة، ويمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "بدري أوي إن أي حد يقدر يتوقع المشهد في الأهلي، ولكن أكيد أبسط حاجة نعملها إننا نحترم خصوصية كابتن الخطيب".

وأضاف: "الراجل بيقول أنا ماشي لأني مريض، والأطباء نصحوني أبعد، ياريت ما يبقاش في تقطيع دلوقتي وكلام مالوش لازمة".

واختتم ميدو: "احترموا عائلة الراجل مرة تانية، مهما اختلفنا معاه يستحق الاحترام.. ما تخلوش الكورة تخسرنا أهم حاجة.. إنسانيتنا".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الأهلي يرفض رحيل الخطيب.. والزمالك يطبق اللائحة على محترف الفريق

ناد إنجليزي يضم لاعب "مسجون" لقائمته.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو الخطيب الأهلي أحمد حسام ميدو ميدو يدعم الخطيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"محلي".. فيريرا يستقر على بديل شيكوبانزا أمام المصري

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان