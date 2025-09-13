مازالت أصداء قرار محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي بعد الترشح لرئاسة المجلس لدورة مقبلة مستمرة ليس فقط بين نجوم القلعة الحمراء بل عند نجوم الزمالك في تعليقاتهم بالبرامج التلفزيونية التي يظهرون بها.

طارق يحيى: رأيي الخطيب كفاية كده

يرى نجم الزمالك السابق، طارق يحيى، إن محمود الخطيب اتخذ القرار الصحيح بعدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة القلعة الحمراء، معللًا: "الأهلي نادي كبير وجماهيره كبيرة والضغوطات كذلك كبيرة".

وأتم يحيى تعليق خلال حلوله ضيفًا بفضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس الجمعة:" ولكنني كنت أرى أن توقيت إعلان القرار كان لابد أن يتأخر قليلاً ولكن رأيي (الخطيب كفاية كده) ".

أحمد سليمان: كان عليه إعلان القرار في توقيت آخر

وقال أحمد سليمان، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة أم بي سي مصر، إن الخطيب كان عليه إعلان قراره بعدم استكمال مسيرته في رئاسة النادي الأهلي بعد انتهاء الجمعية العمومية المقرر لها يوم 19 سبتمبر.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن القرار كان لا يجب أن يتم في منتصف الموسم أو وقت صعب، مضيفًا: "النادي الأهلي لديه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة".

وأتم سليمان تصريحاته بالتشديد على أن النادي الأهلي نادِ كبير وأن الخطيب كان عليه إعلان الأمر في توقيت آخر.

إسماعيل يوسف: القرار اتأخر كثيرًا

قال نجم الزمالك السابق إسماعيل يوسف إن القرار قد تأخر كثيرًا، مضيفًا خلال حلوله ضيفًا بقناة MBC مصر 2:"الخطيب قامة كبيرة بالكرة المصرية والعربية والنادي الأهلي كلاعب وإداري، ضحى بالكثير لاستمرار الأهلي في القمة وشخصًا أشفقت عليه في بعض الفترات في ظل ضغط البطولات".

وأشار يوسف، إلى أن قرار الخطيب قد يضر الأهلي بعدما أوجد حالة استقرار كبيرة خلال رئاسته للنادي حقق خلالها العديد من الإنجازات: "أعتقد أن قراره نهائي وسيظل أحد رموز الأهلي والنادي لديه العديد من الكوادر الإدارية القادرة على مواصلة تحقيق النجاحات".

موعد انتخابات النادي الأهلي

ولم يتم الإعلان بشكل نهائي عن موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي ولكن من المتوقع أن تقام خلال شهر نوفمبر المقبل 2025.

رئاسة محمود الخطيب للأهلي

محمود الخطيب سبق وفاز برئاسة مجلس إدارة النادي في ديسمبر 2017 على حساب محمود طاهر.

