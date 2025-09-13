مباريات الأمس
نتائج مباريات دوري المحترفين المصري أمس الجمعة

05:10 ص السبت 13 سبتمبر 2025

مباراة لافيينا

background

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في دوري المحترفين المصري أمس الجمعة، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز نتائج مباريات أمس، فوز فريق لافيينا على مالية كفر الزيات، بينما حسم التعادل السلبي مباراة المصرية للاتصالات وأسوان.

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

ديروط ضد بروكسي - (1-1)
لافيينا ضد مالية كفر الزيات - (2-0)
المصرية للاتصالات ضد أسوان - (0-0)

دوري المحترفين المصري نتائج دوري المحترفين المصري
