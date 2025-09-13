نتائج مباريات دوري المحترفين المصري أمس الجمعة

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في دوري المحترفين المصري أمس الجمعة، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز نتائج مباريات أمس، فوز فريق لافيينا على مالية كفر الزيات، بينما حسم التعادل السلبي مباراة المصرية للاتصالات وأسوان.

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

ديروط ضد بروكسي - (1-1)

لافيينا ضد مالية كفر الزيات - (2-0)

المصرية للاتصالات ضد أسوان - (0-0)

اقرأ أيضاً:

نادي قبرصي يعلن التعاقد مع نجل احمد حسام ميدو

عضو مجلس إدارة الزمالك ينتقد الخطيب على قراره بعدم الترشح لرئاسة الأهلي



