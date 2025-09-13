مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
17:15

ريال مدريد

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي و إنبي في الدوري

12:56 ص السبت 13 سبتمبر 2025
    الحكم محمد الغازي
    محمد الغازي
كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستضيف ملعب المقاولون العرب غدًا الأحد، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حكام مباراة الأهلي وإنبي

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمد الغازي، يعاونه الثنائي، محمود أبو الرجال مساعد أول، أحمد توفيق مساعد ثان.

حكم ساحة: محمد الغازي

حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال

حكم مساعد ثان: أحمد توفيق

حكم تقنية الفيديو: خالد الغندور

حكم فيديو مساعد: عمر فتحي

ترتيب الأهلي في الدوري

ويخوض الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط جمعهم من 4 مباريات، فيما يأتي فريق إنبي في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

"نجوم الأهلي الأبرز".. لاعبون اهتموا بالظهور على "تيك توك" عن الملاعب

"واقفة جنبي من البداية ".. 15 صورة أظهرت قوة علاقة محمد صلاح وزوجته ماجي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

