"أرسلنا الرد ولدينا شرط".. مصدر يكشف لمصراوي موقف الأهلي من رحيل نجمه

11:09 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موقف مجلس إدارة النادي الأهلي من رحيل أحد نجوم الفريق حسين الشحات خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أنهم منفتحون على بيع اللاعب أو إعارته لصفوف الاتحاد الليبي بعد مخاطبة الأخير لهم.

وأضاف المصدر ذاته:" أرسلنا ردنا على خطاب الاتحاد الليبي وسألنا هل تريدون حسين الشحات على سبيل الإعارة أم تشترون المدة المتبقية من عقده ولكن لم يصلنا الرد بعد".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:" إذا كان النادي الليبي يريد التعاقد مع حسين الشحات على سبيل الإعارة فسيتم تمديد عقده موسمًا أو موسمين ثم يخرج معارًا".

الشحات صاحب الـ 33 عامًا كان قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من صفوف العين الإماراتي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2018/19.

أرقام حسين الشحات مع الأهلي

وشارك الجناح الأيسر الدولي بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 273 مباراة سجل خلالها 61 هدفًا وصنع 58.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري 2025/26 بقميص الأهلي لمدة 11 دقيقة بديلاً في مباراة غزل المحلة بالدوري التي انتهت بالتعادل السلبي فيما جلس على مقاعد البدلاء في مباراتي فاركو وبيراميدز.

حسين الشحات الأهلي الاتحاد الليبي الدوري الليبي
