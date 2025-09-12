كتب - نهى خورشيد

رشح حربي محفوظ كبير مشجعي النادي الأهلي، الأنسب لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة رحيل محمود الخطيب عن المنصب.

وقال حربي في تصريحات خاصة لـ مصراوي اليوم الجمعة:" فيه ناس تِملى العين زي الأستاذ ياسين منصور، قيمة وقامة ورجل أعمال ناجح من عائلة عريقة، تنتمي إلى النادي الأهلي من أيام الثلاثينيات، كان جده مصطفى كامل منصور أو عمه على ما أعتقد حارس مرمى النادي الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر في بطولة كأس العالم سنة 1934".

وأضاف كبير مشجعي الأهلي:"يعني تخيلي عيلة متأصلة داخل النادي الأهلي زي عائلة التتش، وعائلة المبطلّي، وعائلة الدنلي، وعائلة العمري، الأهلي مبني على عائلات مرموقة جدًا، ولو قعدت أعدلك هتلاقي كتير غير العائلات الأباظية وغيرها، النادي الأهلي فيه إحصائية قوية جداً ومش عايز أزعل حد مني".

وتابع مشجع القلعة الحمراء: "فعندنا رجال أعمال مرموقين جداً زي المهندس محمود طاهر ولو حب يدخل، دايمًا مش هيكون فيه تنافس أو انتخابات ضد بعض، بالعكس لو حد دخل التاني بيزكيه، وأنا عارف إن المهندس محمود طاهر متأثر بوفاة نجله، وحتى ماكنش رضي يمسك اتحاد الكرة المصري".

وواصل :"مرة سألوه عن انتخابات الأهلي، قال: "النادي الأهلي ناجح مع الكابتن الخطيب وأنا مساند وداعم للكابتن الخطيب”، فدول اتنين من رجال الأعمال المرموقين اللي ينتموا للنادي الأهلي ويليق عليهم اسم رئيس مجلس إدارة الأهلي".

وعن أبرز المواقف التي جمعته بالمرشحين قال: "الكابتن الأستاذ ياسين منصور يكفينا فخراً إنه على أيامه فوزنا بإفريقيا أيام جوزيه، وهو اللي كان متكفل بالمرتبات وقت أزمة الدولار، زي الأيام دي بالظبط، كان بيتكفل بمرتب جوزيه في الأهلي، كمان بعض اللاعبين الأجانب اللي جم الأهلي كان هو اللي جابهم، يعني ناس بتتبرع بحب للنادي، وما بيبصوش أنا دفعت كام وعايز أخدهم زي أندية تانية. لأ، إحنا ما عندناش الكلام ده".

وأضاف: "حتى مع الجماهير، كان بيساعد ناس مننا، الأستاذ ياسين منصور كان شبه إنه مراعينا كمشجعين، الأهلي ما فيهوش مشجع ياخد فلوس، لكن هو كان بيقدّر ناس بعينها، وبيعمل معانا واجبات تقديرية".

وأشار حربي:"من ضمن الحاجات دي، أنا كنت بروح له في مكتبه في الزمالك قبل ما ينقل للقرية الذكية، وكنت بروح له مندوب عن الجماهير، ولو في لاعب أنا شايف موهبته، كنت بعرضه عليه وهو يبلغ المهندس عبدالكريم أو المسؤولين".

وأكد:"الراجل طيب جداً ومتواضع رغم إنه "مالتي ملياردير"، ونفس الكلام ينطبق على المهندس محمود طاهر بالكام لحد النهاردة، لسه بيمد بعض الناس اللي محتاجة برواتب شهرية، ناس خير وواجب، وحبهم كله للأهلي".

وحكي موقفاً:"الباشمهندس محمود طاهر من حبنا ليه كنا بنقول له "أبو حسن"، التواضع في دمه، وكلهم منصهرين حبًا في الأهلي فما تخافيش على الأهلي، لكن إحنا عشان بنحب الأسطورة محمود الخطيب، وكل جماهير الأهلي بالإجماع بتحبه، ساعات يطلع بعض الناس كارها للخطيب من حقد أو كراهية أو فشل من ناحية تانية".

عن بطولات الخطيب:"أما بيبو لما تيجي تقيس الدورتين اللي مسكهم رئيس، حقق بطولات لا تعد ولا تحصى، راجل مسك في دورتين، على مدار 8 سنين، وصل نهائي إفريقيا 5 مرات: اتظلم في واحدة، وخسر مرتين، وفاز بـ4 بطولات".

وأكمل:" راحت منه البطولة الأخيرة واللي "كان منه لله كولر" لأنه ما كانش على قد المسؤولية. ومع ذلك، الخطيب ما بيحبش يحاسب بالقطعة وكان صابر للنهاية، كمان حقق 4 بطولات سوبر مصري، 2 سوبر إفريقي، 3 كأس مصر، 5 دوري عام، بطولة العين الإماراتي، 3 برونزيات وهو رئيس مجلس إدارة، 1 برونزية وهو عضو مجلس إدارة، يعني التاريخ حافل جدًا".

وأتم حديثه قائلاً:"أما كلاعب حقق 5 بطولات إفريقية: دوري الأبطال 82 و87، وبطولات الكؤوس 84 و85 و86 ، 10 بطولات دوري عام، 8 كأس مصر، الخطيب تاريخه حافل جدًا، وهو ثاني أكثر لاعب بعد الكابتن صالح سليم، اللي حقق 11 دوري عام، بيبو أسطورة، وما حدش يقدر يتكلم ناحيته أبدًا".