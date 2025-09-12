ناد أوروبي يعلن التعاقد مع عمر وردة

كتب ـ يوسف محمد:

أعلن نادي لاريسا اليوناني اليوم، تعاقده بشكل رسمي مع النجم المصري عمرو وردة، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن فريق أتروميتوس اليوناني.

وعاد ورد مرة آخرى للمشاركة في صفوف الفريق اليوناني لاريسا، حيث سبق له اللعب في صفوف الفريق خلال الفترة من أغسطس 2019 حتى يونيو 2020.

ووقع صاحب الـ 31 على عقود انضمامه إلى فريق لاريسا بشكل رسمي اليوم الجمعة، بعقد لمدة عام واحد فقط.

ويذكر أن وردة كان قد شارك رفقة فريق أتروميتوس اليوناني، خلال الموسم الماضي قبل الرحيل عن الفريق، في 30 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

