"حاولت عدة مرات".. الخطيب يكشف سبب رحيله عن النادي الأهلي

كتب - محمد القرش:

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رحيله عن المارد الأحمر وعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية الجديدة للنادي.

وأوضح الخطيب في بيانه سبب الرحيل وعدم الترشح للفترة الجديدة، مؤكدا أنه حاول عدة مرات الابتعاد لفترة عن المسؤولية امتثالاً لنصيحة الأطباء.

وقال الخطيب في بيانه: "كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالاً لنصيحة الأطباء ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي التزاما بالمسؤولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره".

وأضاف: "اليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".

وزاد: "مع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة، وبداية مرحلة علاجي من الآن، واضعا كامل ثقتي في كفاءاتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة مع استعدادي للمشاركة بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد".

وأردف: "في النهاية، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام، لحضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا".

واختتم بيانه: "أشكركم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة، ويبقى النادي الأهلي دائما شرفًا لكل منتم إليه، ومصدرا للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر".