بحسه أبويا.. مروة عيد عبد الملك تودع الخطيب

كتبت-هند عواد:

ودعت مروة عيد عبد الملك لاعبة منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي لكرة اليد، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد قراره عدم الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي في الدورة المقبلة.

وأخطر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء خلال اجتماع عُقد مساء أمس الخميس، بعزمه عدم الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي.

ونشرت مروة صورتها مع الخطيب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "ناس كتير بتفضل تتكلم وتنتقد وده حقهم، إحنا بشر مفيش حد فوق النقد، في الآخر دي كورة، طول ما إنت محترم في نقدك. لكن سبحان الله بيحصل موقف أو بمجرد هو ما يتكلم أو تشوفه قصادك، حتى لو إنت ضده، تحس نفسك نسيت كل حاجة وبتسمعه وإنت مبسوط".

وأضافت: "وأنا شوفت ده قصاد عيني حصل، هو كده ربنا بيحبه والناس بتحبه، دي نعمة كبيرة من ربنا. أنا عمري ما هعرف أنتقده قصاد الناس مهما حصل، حتى لو حصل أي إخفاقات، دي حاجة عمرها ما هتحصل. وناس كتير بتقولي إنك مطبلتيه، وأنا تمام مع ده اللي تشوفوه والله".

واختتمت: "أنا حبي لمحمود الخطيب مش لأنه رئيس النادي الأهلي، أنا بحسّه أبويا، فمهما حصل محدش ينفع ينتقد أبوه قصاد الناس، عيب وما يصحش. أنا بحبه وبحب اللي يحبه".

