موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على بلدية المحلة في كأس مصر

قرار من إدارة الأهلي ضد لاعبي الفريق بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بلدية المحلة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وبهذا الفوز ضمن الفارس الأبيض، الصعود إلى دور ال 16 من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026، ليلاقي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل الموافق 1 يناير 2026، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بكأس عاصمة مصر.

