كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 0
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على بلدية المحلة في كأس مصر

كتب - يوسف محمد:

05:27 م 28/12/2025
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بلدية المحلة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وبهذا الفوز ضمن الفارس الأبيض، الصعود إلى دور ال 16 من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026، ليلاقي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل الموافق 1 يناير 2026، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بكأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

"انتصار تاريخي".. منتخب موزمبيق يحقق الفوز على الجابون بثلاثية في أمم أفريقيا

"القرار النهائي بيد الخطيب".. آخر مستجدات مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبدالكريم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وبلدية المحلة كأس مصر كأس عاصمة مصر موعد مباراة الزمالك المقبلة الزمالك والاتحاد السكندري

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

