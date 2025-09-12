مباريات الأمس
كم عدد بطولات الأهلي في عهد محمود الخطيب?

02:34 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل داخل جدران النادي الأهلي، وذلك بعد قرار محمود الخطيب، باعتذاره عن استكمال مهمته كرئيسًا للنادي بسبب بعض المشاكل الصحية.

وكشف مصدر بالأهلي لمصراوي أن الخطيب لا ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، وسيكتفي بالفترة التي قضاها بالأهلي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، بطولات النادي الأهلي برئاسة الخطيب كالتالي:

حصد الأهلي خلال فترة رئاسة الخطيب 6 ألقاب دوري.

وذلك في مواسم: (2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2022-2023، و2023-2024، و 2024-2025.

6 بطولات من السوبر المصري :

3 بطولات من كأس مصر

4 دوري ابطال افريقيا

2 سوبر افريقي

1x FIFA African-Asian-Pacific Cup Champion

يذكر أن محمود الخطيب قد فاز برئاسة مجلس إدارة النادي في ديسمبر 2017 على حساب محمود طاهر.

"بديل مؤقت وجلسة طارئة".. مصراوي يكشف تفاصيل قرار الخطيب بعد الترشح لانتخابات الأهلي

"تلقى مكالمات من خارج المجلس".. تطور مفاجيء في قرار الخطيب بعدم خوض انتخابات الأهلي

الخطيب محمود الخطيب بطولات الأهلي مع الخطيب الأهلي
