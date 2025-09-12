كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل داخل جدران النادي الأهلي، وذلك بعد قرار محمود الخطيب، باعتذاره عن استكمال مهمته كرئيسًا للنادي بسبب بعض المشاكل الصحية.

وكشف مصدر بالأهلي لمصراوي أن الخطيب لا ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، وسيكتفي بالفترة التي قضاها بالأهلي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، بطولات النادي الأهلي برئاسة الخطيب كالتالي:

حصد الأهلي خلال فترة رئاسة الخطيب 6 ألقاب دوري.

وذلك في مواسم: (2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2022-2023، و2023-2024، و 2024-2025.

6 بطولات من السوبر المصري :

3 بطولات من كأس مصر

4 دوري ابطال افريقيا

2 سوبر افريقي

1x FIFA African-Asian-Pacific Cup Champion

يذكر أن محمود الخطيب قد فاز برئاسة مجلس إدارة النادي في ديسمبر 2017 على حساب محمود طاهر.

