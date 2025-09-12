مباريات الأمس
الخطيب يعتمد 3 قرارات في اجتماعه مع مجلس الأهلي

02:18 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

محمود الخطيب

كتب- محمد عبدالهادي:

اعتمد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، 3 قرارات خلال اجتماع مجلس إلادارة، الذي عقد مساء أمس الخميس، تم خلاله مناقشة العديد من الملفات.

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

-تجديد الثقة في خالد العوضي، ليستمر مديرًا للنشاط الرياضي، حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار حرص المجلس على استقرار العمل داخل منظومة النشاط الرياضي بالنادي.

تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2024 وحتى 30- 6- 2025، بالإضافة إلى تعيين وليد عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

كما استعرض مجلس الأهلي، ميزانية شركة الكرة للمنشآت الرياضية، هذا مع اعتماد ميزانية النادي للعام الحالي، والتي حققت طفرة كبيرة..

وكشف مصدر بالأهلي عن اعتذار محمود الخطيب من استكمال مهمته في رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وذلك لرغبته في الحصول على قسط من الراحة بسبب مشاكل صحية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي رئاسة النادي الأهلي الأهلي الخطيب
