كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق الترسانة مساء الخميس، فوزًا هامًا علي نظيره الداخلية، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات القسم الثاني "المحترفين".

وعبر عطية السيد، المدير الفني لنادي الترسانة في تصريحات خاصة لمصراوي، عن سعادته بتحقيق على الفوز، مؤكدًا شكره لجميع اللاعبين على الأداء والروح العالية.

وأكد أن التوفيق كان حاضرًا، خاصة بعد ثلاث مباريات صعبة خاضها الفريق، موضحًا أن الفريق كان الأحق في مباراة السكة الذي انتهى بالتعادل السلبي، وكذلك في مباراة مسار الذي تلقينا فيه الخسارة في أخر الدقائق، وهو ما أجمع عليه الكثيرون.

وأضاف: "في مباراة القناة كنا متقدمين حتى الوقت الضائع، لكن استقبلنا هدفًا في اللحظات الأخيرة".

وأشار إلى أن الفريق يعتمد على مجموعة من اللاعبين صغار السن، في إطار مشروع يعتمد على العناصر الشابة، وقال: "قوام الفريق من مواليد 2004 و2005 و2006، ومعانا كمان ناشئ من 2008، والحمد لله كلهم بيقدموا مستوى مميز".

وأوضح أن مباراة اليوم شهدت مشاركة عدد من العناصر الشابة، مثل كريم هاني (2006)، مازن (2005)، إبراهيم سعيد (2005)، تهامي (2004)، وسيف (2003)، مؤكدًا أن هذا يمنح الفريق مستقبلًا قويًا.

وقال عطية السيد إن الفريق استعاد اليوم جهود اللاعب خالد مصطفى بعد فترة إصابة طويلة، مؤكدًا أنه صمام أمان مهم، وله دور كبير داخل الملعب بخبرته وأدائه.

واختتم تصريحاته بشكر مجلس الإدارة على دعمهم المستمر، متمنيًا استمرار التوفيق في المباريات المقبلة، وقال: "إن شاء الله نكمل بنفس الروح، وربنا يوفقنا في اللي جاي".