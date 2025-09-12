مباريات الأمس
"سبب شخصي".. الخطيب يبلغ أعضاء مجلس إدارة الأهلي برغبته في عدم خوض الانتخابات المقبلة

12:25 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب وريبيرو
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي يؤدي واجب العزاء
  • عرض 9 صورة
    مصطفى يونس ومحمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب (1)
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    محمود الخطيب (7)
background

يدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء خلال الدورة المقبلة، بسبب بعض الظروف الصحية الخاصة به.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخطيب أبلغ أعضاء مجلس إدارة الأهلي بشكل ودي، عدم رغبته في الترشح لرئاسة مجلس الإدارة في الدورة المقبلة".

وأضاف: "رغبة الخطيب في عدم الترشح، تأتي نظرا لظروفه الصحية وهو ما أخبر به أعضاء المجلس، أنه بحاجة إلى السفر للخارج لخوض فترة علاج".

ومن المتوقع أن يتم إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال شهر نوفمبر المقبل، عن طريق انعقاد الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

ويذكر أن محمود الخطيب، كان قد تمكن في الفترة الماضية من رئاسة مجلس إدارة القلعة الحمراء في دورتين متتاليتين بداية من عام 2017.

أخبار

الثانوية العامة

