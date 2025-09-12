يدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء خلال الدورة المقبلة، بسبب بعض الظروف الصحية الخاصة به.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الخطيب أبلغ أعضاء مجلس إدارة الأهلي بشكل ودي، عدم رغبته في الترشح لرئاسة مجلس الإدارة في الدورة المقبلة".

وأضاف: "رغبة الخطيب في عدم الترشح، تأتي نظرا لظروفه الصحية وهو ما أخبر به أعضاء المجلس، أنه بحاجة إلى السفر للخارج لخوض فترة علاج".

ومن المتوقع أن يتم إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال شهر نوفمبر المقبل، عن طريق انعقاد الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.

ويذكر أن محمود الخطيب، كان قد تمكن في الفترة الماضية من رئاسة مجلس إدارة القلعة الحمراء في دورتين متتاليتين بداية من عام 2017.

أقرأ أيضًا:

"رحل عن الزمالك واتهموه ببيع كليته".. الوجه الآخر في حياة الراحل إبراهيم شيكا

هل يعود ستاد القاهرة لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك؟.. مصدر يجيب