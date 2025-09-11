مباريات الأمس
"حسبي الله".. أول تعليق من إمام عاشور على مشاجرة كافيه التجمع

10:12 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

علق إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنباء دخوله في مشاجرة مع عاملان في أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

وكتب عاشور عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أدخلني في حوارات أو شائعات لا علاقة لي بها".

وشهدت الساعات الماضية تعرض إمام لأزمة جديدة مع صديقه، بعد محاولة العاملان التقاط صورة معه لكنه رفض، مما تسبب في مشادة كلامية لتتطور لاحقاًَ إلى اشتباك بالأيدي.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

