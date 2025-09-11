موعد الظهور الأول المحتمل لصفقة الزمالك الجديدة بارون أوشينج

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح نادي الزمالك اليوم الخميس، في إتمام تعاقده مع الظهير الكيني بارون أوشينج في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه.

وبات الكيني بارون أوشينج لاعبًا رسميًا في صفوف الزمالك بعدما نجح في إتمام قيده رغم غلق الميركاتو الصيفي في مصر، وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد المصري.

وكشف مصدر بالزمالك أن اللاعب يخوض تدريبات جماعية مع الفريق منذ أيام قبل الإعلان عن ضمه، وذلك لرغبة المدير الفني البلجيكي في تجهيزه للمرحلة القادمة.

وأشار المصدر أن اللاعب قد يظهر في لقاء المصري البورسعيدي المقبل مع الزمالك وذلك بناء على رؤية المدرب يانيك فيريرا.

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري