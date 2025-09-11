مباريات الأمس
دوري القسم الثاني-أ

راية الرياضي

0 3
18:30

القناة

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

1 0
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

1 0
19:15

بني ياس

الدوري الإماراتي

خورفكان

2 2
19:15

الشــارقة

الدوري التونسي

سليمان الرياضي

1 0
18:00

الأولمبي الباجي

"ليست المرة الأولى".. رئاسة النادي الأهلي حلم يراود حسام غالي منذ سنوات

09:38 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    حسام غالي
    حسام غالي
    حسام غالي ومحمد رمضان
    حسام غالي
    حسام غالي في الطائرة
    حسام غالي
    حسام غالي كابتن النادي الأهلي في نسخة دوري أبطال أفريقيا 2012
    حسام غالي
    حسام غالي - الأهلي
كتب - يوسف محمد:

مازال حلم رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي يراود حسام غالي نجم النادي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، هو ما ظهر من خلال تصريحاته في أكثر من مناسبة.

وأثار غالي الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث صرح عبر بودكاست: "G.Talks": "ناس كتير تضع أمال عليا، وشايف نفسي رئيسا للنادي الأهلي في المستقبل، ولدي الرغبة بالفعل لتحقيق طموح الجمهور وتوفير ما يحلمون به من مبادئ النادي".

وأضاف:"أسعى لخدمة النادي الأهلي، خاص وأنه وضعني في مكانة كبيرة، حديث الناس عن رئاستي للنادي الأهلي شرف لي ويضع علي الكثير من الضغوطات أيضًا".

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتحدث فيها غالي عن رغبته في الترشح لرئاسة النادي الأهلي، حيث قال غالي في تصريحات سابقة، عبر قناة أون سبورت: "أن هدفه هو رئاسة النادي الأهلي ويطمح إلى تحقيق هذا الأمر في المستقبل".

ويذكر أن حسام غالي، كان قد انضم إلى قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي، تمكن من أن يصبح عضوا لمجلس إدارة النادي منذ عام 2021 حتى الآن.

