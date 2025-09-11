كتب - يوسف محمد:

مازال حلم رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي يراود حسام غالي نجم النادي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، هو ما ظهر من خلال تصريحاته في أكثر من مناسبة.

وأثار غالي الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث صرح عبر بودكاست: "G.Talks": "ناس كتير تضع أمال عليا، وشايف نفسي رئيسا للنادي الأهلي في المستقبل، ولدي الرغبة بالفعل لتحقيق طموح الجمهور وتوفير ما يحلمون به من مبادئ النادي".

وأضاف:"أسعى لخدمة النادي الأهلي، خاص وأنه وضعني في مكانة كبيرة، حديث الناس عن رئاستي للنادي الأهلي شرف لي ويضع علي الكثير من الضغوطات أيضًا".

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتحدث فيها غالي عن رغبته في الترشح لرئاسة النادي الأهلي، حيث قال غالي في تصريحات سابقة، عبر قناة أون سبورت: "أن هدفه هو رئاسة النادي الأهلي ويطمح إلى تحقيق هذا الأمر في المستقبل".

ويذكر أن حسام غالي، كان قد انضم إلى قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي، تمكن من أن يصبح عضوا لمجلس إدارة النادي منذ عام 2021 حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

"من أدغال نيروبي" الزمالك يعلن تعاقده رسميًا مع الكيني بارون أوشينج

الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي.. ويعلن مسؤولية وليد صلاح الدين عن الفريق



