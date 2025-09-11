"راعي حق الأهلي عليك".. رد ناري من أسامة حسني على حسام غالي

كتب- محمد خيري:

رد أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، على تصريحات حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التي تحدث فيها عن إمكانية الترشح لرئاسة النادي في الفترة المقبلة.

وقال أسامة حسني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "من حق أي حد أنه يطمح يترشح في أي منصب سواء رئيس أو نائب أو عضو وده حق مشروع للجميع وده حق الأفراد".

وأكمل: "ولكن حق الأهلي عليك إنك تراعي توقيت الكلام اللي بتتكلم فيه، خصوصاً إن مفيش انتخابات في الأهلي حالياً ولا جمعية عمومية دلوقتي".

وأكمل: "أنا مش مع حسام غالي في توقيت الكلام دلوقتي خاصة أن الأهلي عنده مباريات مهمة جدا وحاسمة وكمان إحنا أول أربع جولات النتائج مكنتش كويسة".

وأوضح: "موضوع الترشح للرئاسة مش بالكلام .. اللي شوفته من كابتن محمود الخطيب خلال دورتين شغل كبير جدا وواخد الموضوع على عاتقه وواخد مصلحة الأهلي قبل أي حاجه وبتيجي على صحته وأسرته وغيرها".

واختتم تصريحاته: "كابتن حسام غالي يسأل على تصريحاته .. أنا بقول الانتخابات في الأهلي مش حكر على حد طالما عضو في النادي .. لكن لازم تبص على مصلحة الفريق في توقيت التصريحات".