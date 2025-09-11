مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

- -
19:15

بني ياس

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

- -
20:30

الداخلية

دوري القسم الثاني-أ

بترول أسيوط

- -
16:30

السكة الحديد مودرن

جميع المباريات

إعلان

"راعي حق الأهلي عليك".. رد ناري من أسامة حسني على حسام غالي

01:41 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي مع توتنهام
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي في الطائرة
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي مع النصر (2)
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي مع النصر (1)
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي كابتن النادي الأهلي في نسخة دوري أبطال أفريقيا 2012
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي وعلي ربيع
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي
  • عرض 13 صورة
    حسام غالي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

رد أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، على تصريحات حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التي تحدث فيها عن إمكانية الترشح لرئاسة النادي في الفترة المقبلة.

وقال أسامة حسني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "من حق أي حد أنه يطمح يترشح في أي منصب سواء رئيس أو نائب أو عضو وده حق مشروع للجميع وده حق الأفراد".

وأكمل: "ولكن حق الأهلي عليك إنك تراعي توقيت الكلام اللي بتتكلم فيه، خصوصاً إن مفيش انتخابات في الأهلي حالياً ولا جمعية عمومية دلوقتي".

وأكمل: "أنا مش مع حسام غالي في توقيت الكلام دلوقتي خاصة أن الأهلي عنده مباريات مهمة جدا وحاسمة وكمان إحنا أول أربع جولات النتائج مكنتش كويسة".

وأوضح: "موضوع الترشح للرئاسة مش بالكلام .. اللي شوفته من كابتن محمود الخطيب خلال دورتين شغل كبير جدا وواخد الموضوع على عاتقه وواخد مصلحة الأهلي قبل أي حاجه وبتيجي على صحته وأسرته وغيرها".

واختتم تصريحاته: "كابتن حسام غالي يسأل على تصريحاته .. أنا بقول الانتخابات في الأهلي مش حكر على حد طالما عضو في النادي .. لكن لازم تبص على مصلحة الفريق في توقيت التصريحات".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الخطيب حسام غالي محمود الخطيب الأهلي أسامة حسني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل