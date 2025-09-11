"نفس وكيل كولر".. الغندور يكشف تفاصيل تحرك الأهلي للأجنبي الجديد

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي جمال الغندور عن حقيقة تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري أورس فيشر لتولي مهمة تدريب الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبييرو.

وقال الغندور في برنامجه ستاد المحور: "علمنا من مصدرنا إن فيشر بالفعل أحد المرشحين ضمن القائمة الموجودة على طاولة لجنة التخطيط".

وأضاف: "وكيل فيشر هو دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي وتم التواصل معه لمعرفة رأي المدرب إذا وقع الاختيار عليه".

وأضاف: "فيشر أبدى اهتمام بتولي مهمة تدريب الأهلي ولكن لم يتم الوصول إلى إتفاق نهائي بعد فهو ضمن قائمة اهتمامات الأهلي".

واختتم: "الأيام المقبلة ستشهد وصول الأهلي إلى إتفاق مع مدربه الجديد وهناك اتجاه داخل الأهلي لحسم الأمور قبل التوقف الدولي في أكتوبر".