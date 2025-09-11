الأفضل على مر العصور.. رونالدو يحصد جائزة جديدة في البرتغال
كتبت-هند عواد:
حصد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، جائزة في الدوري البرتغالي، كأفضل لاعب على مر العصور.
وقال رونالدو في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للدوري البرتغالي على منصة "إكس": "أودّ أن أشكر رابطة الدوري البرتغالي على جائزة الأفضل على مر العصور. وكما تتخيلون، إنه لشرف عظيم لي أن أفوز بجائزة لبلدي".
Se o 𝐆𝐎𝐀𝐓 fala, nós escutamos 🐐— Liga Portugal (@ligaportugal) September 10, 2025
A mensagem 💬 de Cristiano Ronaldo após ser premiado no 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 🏆 pic.twitter.com/gdwEQEObYD
وأضاف: "أودّ أن أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني طوال مسيرتي على الفوز بهذه الجائزة الرائعة. كما أودّ أن أشكر جميع المدربين وكل من ساعدني في هذه الرحلة لأكون دائمًا أفضل".
