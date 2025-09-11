مباريات الأمس
الأفضل على مر العصور.. رونالدو يحصد جائزة جديدة في البرتغال

10:13 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

رونالدو

كتبت-هند عواد:

حصد كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، جائزة في الدوري البرتغالي، كأفضل لاعب على مر العصور.

وقال رونالدو في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للدوري البرتغالي على منصة "إكس": "أودّ أن أشكر رابطة الدوري البرتغالي على جائزة الأفضل على مر العصور. وكما تتخيلون، إنه لشرف عظيم لي أن أفوز بجائزة لبلدي".

وأضاف: "أودّ أن أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني طوال مسيرتي على الفوز بهذه الجائزة الرائعة. كما أودّ أن أشكر جميع المدربين وكل من ساعدني في هذه الرحلة لأكون دائمًا أفضل".

