كتب- محمد عبدالهادي:

كشف أحمد زاهر، المدير الإداري لنادي بيراميدز، تفاصيل أزمة عاشها الفريق خلال مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، مؤكدًا أن رحلة العودة من إحدى المباريات كادت تنتهي بكارثة.

وقال زاهر في تصريحاته عبر “أوضة اللبس”: “كنا عائدين من مواجهة في جنوب أفريقيا، وبعد إقلاع الطائرة بوقت قصير واجهتنا مطبات هوائية عنيفة جدًا لدرجة أن أحد المصورين فقد وعيه".

وأضاف: "اضطررنا حينها للعودة مجددًا، وكان شعورنا وقتها أننا على وشك السقوط من الطائرة”.

وأوضح أن مثل هذه المواقف تبرز حجم التحديات التي تواجه الفرق المصرية في مشاركاتها القارية، مشيرًا إلى أن التنظيم الإداري المحكم هو ما يساعد اللاعبين على تجاوز تلك العقبات والتركيز داخل الملعب.