مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

راية الرياضي

- -
18:30

القناة

الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء

- -
16:40

الوحـــدة

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

- -
20:30

الداخلية

جميع المباريات

إعلان

"شعرنا بسقوط الطائرة.. أحمد زاهر يكشف كواليس مرعبة في رحلة إفريقية لبيراميدز

12:55 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

يوسف محمود شيكا لاعب بيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف أحمد زاهر، المدير الإداري لنادي بيراميدز، تفاصيل أزمة عاشها الفريق خلال مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، مؤكدًا أن رحلة العودة من إحدى المباريات كادت تنتهي بكارثة.

وقال زاهر في تصريحاته عبر “أوضة اللبس”: “كنا عائدين من مواجهة في جنوب أفريقيا، وبعد إقلاع الطائرة بوقت قصير واجهتنا مطبات هوائية عنيفة جدًا لدرجة أن أحد المصورين فقد وعيه".

وأضاف: "اضطررنا حينها للعودة مجددًا، وكان شعورنا وقتها أننا على وشك السقوط من الطائرة”.

وأوضح أن مثل هذه المواقف تبرز حجم التحديات التي تواجه الفرق المصرية في مشاركاتها القارية، مشيرًا إلى أن التنظيم الإداري المحكم هو ما يساعد اللاعبين على تجاوز تلك العقبات والتركيز داخل الملعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز أحمد زاهر تصريحات أحمد زاهر فريق بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان