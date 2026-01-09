مباريات الأمس
الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

01:23 ص 09/01/2026
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام فاركو، المقرر إقامتها غدا السبت، في بطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب المقاولون العرب مباراة الأهلي أمام فاركو، غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة، إلى السيد منير حكم ساحة، يعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول وكريم السعيد مساعد ثان.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو كالتالي:

حكم ساحة: السيد منير

حكم مساعد أول: يوسف البساطي

حكم مساعد ثانٍ: كريم السعيد

حكم رابع: حسن محمود

حكم الفيديو: أحمد حامد فهيم

حكم فيديو مساعد: محمود بدران

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي وفاركو كأس عاصمة مصر مباراة الأهلي وفاركو

