وليد صلاح الدين يكشف موعد انتهاء مهمة الجهاز الفني المؤقت مع النادي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف الجهاز الفني الحالي للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، وموعد انتهاء مهمته مع الفريق، في ظل البحث عن مدير فني أجنبي للفريق.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "عماد النحاس سيستمر في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حتى فترة التوقف في أكتوبر المقبل، مما يعني أنه سيتولى مهمة إدارة الخمس مباريات المقبلة للفريق".

وأضاف: "ملف المدير الفني الجديد مؤجل في الوقت الحالي، لدعم الجهاز الفني الحالي للفريق، لكن في النهاية الأمور مطروح بكل قوة على طاولة لجنة التخطيط بالنادي، لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر".

واختتم وليد تصريحاته: "مررنا بمثل هذه الظروف من قبل، لكن لدينا ثقة في جماهير الأهلي وعلى دعمهم القوي للفريق وجهازه الفني، سنعود لمنصات التتويج في أقرب وقت خاصة وأننا نملك قائمة قوية من اللاعبين".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري.

