لماذا يتجاهل اتحاد الكرة قيد أوشتينج؟.. الغضب يزداد في الزمالك

مازال ينتظر نادي الزمالك اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج، من الاتحاد المصري لكرة القدم، في الفترة الحالية، وقبل لقاء المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري.

وأتم نادي الزمالك اتفاقه مع بارون أوشينج، على عقد لمدة 5 مواسم، وسيتم قيده تحت السن في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع ناديه الكيني.

ويبلغ الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، بارون أوشينج، من العمر 19 عامًا، ويُعد من اللاعبين الواعدين في الدوري الكيني.

ويخوض بارون أوشينج في الفترة الحالية تدريباته مع الفريق الأبيض، من أجل تجهيزه للظهور مع الفريق في المباريات المقبلة، حال قيده من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أنه تم التأكد من سلامة إجراءات القيد عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وينتظر الزمالك قرار اتحاد الكرة بقيده.

وأوضح، أن نادي الزمالك لا يعلم سبب التأخر في قيد اللاعب حتى الآن، وهناك نوع من الغضب بسبب المماطلة، رغم الحصول على جميع الموافقات من الاتحاد الدولي على سلامة موقفه في قيد اللاعب.

وشارك بارون أوشينج في ودية الزمالك أمام النجوم التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وظهر بشكل متواضع، في ظل عدم وصوله للفورمة الكاملة ولياقة المباريات.